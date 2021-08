Fabio Rovazzi, la vacanza da incubo con la fidanzata in Messico: "Prima la sparatoria poi l'uragano Grace"

23 agosto 2021 a

Brutta avventura per Fabio Rovazzi e per la sua ragazza Karen Casiraghi, che stanno trascorrendo una vacanza in Messico. I due fidanzati, infatti, sono stati sorpresi dall'arrivo dell'uragano di classe 1, Grace, che dopo aver colpito Haiti ha raggiunto proprio la zona dell'hotel dove stavano soggiornando.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per Rovazzi e Karen, che a parte la paura, non sono rimasti feriti dall'accaduto. Tanto che i due hanno potuto raccontare quello che alla fine è stato solo un brutto incubo sui loro profili social. "Scusate se siamo spariti in questi ultimi giorni, ma ieri mattina abbiamo incontrato la nostra amica Grace, un uragano di classe 1", ha scritto Rovazzi che ha anche allegato alcune immagini.

"È stata un'esperienza incredibile, prima era una tempesta tropicale che ha colpito Haiti dopo il terremoto facendo tanti danni, poi è arrivato qui come uragano", ha continuato. "Quando è arrivato l'uragano noi eravamo in stanza, erano le 6.50. I ragazzi dell'hotel sono al lavoro da tutto il giorno per rimontare tutto perché è volato via mezzo hotel. A livello architettonico tutto è fatto per resistere, ma vi giuro che è stata un'esperienza abbastanza incredibile. Dopo aver rischiato di farci sparare nell'area 51 non poteva mancare l'uragano messicano". Ma tutto è bene quello che finisce bene.

