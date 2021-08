Laura D'Amore, lo scatto dal punto più pericoloso dell'aereo: "Come ci è arrivata lì?", un grosso sospetto

24 agosto 2021 a

Laura D’Amore è un’assistente di volo ed è appena tornata dalle ferie che ha trascorso a Maiorca in Spagna. Per giorni ha deliziato tutti i suoi follower con scatti sensuali in spiaggia e di sera. Ora però gli scatti li fa mentre è a lavoro in aeroporto. E con un gioco di prospettive bacia la punta di un areo deliziando i suoi tanti fan. Non solo, perché un'altra foto la immortala seduta all'interno del turbo dell'aereo, scattata ovviamente a motore spento, dato che quella zona è particolarmente pericolosa.

“Bellissima”, “La prossima volta che viaggerò voglio salire sul tuo aereo e dirti ciao. Su quale linea voli?”, “Non riesco a vedere la piscina per la tua bellezza”. Questi i commenti dei fan per le sue foto pubblicate nei giorni scorsi su instagram. La D’Amore ha raggiunto 817 mila followers sul suo profilo. La D’Amore ha una laurea in marketing e pubblicità conseguita con il massimo dei voti.

Gli studi li ha portati a termine a Perugia nonostante lei sia pugliese e ad oggi viva in Sicilia. Ha anche trascorso un periodo della sua vita in Polonia a causa di un Erasmus. Va poi ad insegnare in Repubblica Domenicana. Viaggiare è la sua passione per questo lavora nel campo degli aerei.

