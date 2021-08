Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni concorrente inguaia subito Fabrizio Corona: "Quando davanti ai carabinieri..."

Francesco Fredella 25 agosto 2021 a

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Manca davvero poco all'inizio della nuova edizione, condotta da Alfonso Signorini che ha svelato i primi due concorrenti ufficiali: Katia Ricciarelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Al settimanale Chi ha rilasciato una lunga intervista ed ha confermato la sua presenza nella casa di Cinecittà. Non solo, ha parlato anche dei suoi rapporti con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo. La parentesi a Uomini e Donne l'ha definita come una “esperienza stupenda”. Ricordiamo che, durante il programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Matteo Ranieri, ma il lieto fine non c'è stato: la relazione è finita nel giro di un paio di settimane. “Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente”, racconta la Codegoni. “Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”.

Per Sophie la relazione con Ranieri non è stata fortunata: “Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore ci credo“. Poi, nel corso degli ultimi mesi, è finita nel vortice del gossip prima per un presunto flirt con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, e poi con Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Ma l'ex di Uomini e donne dice che con entrambi ci sono soltanto rapporti di amicizia.

“Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene”, racconta al magazine Chi. Ma non dimentichiamo che Corona, ai carabinieri, raccontò che l’ex tronista era la sua convivente. Potrebbe aver trascorso un periodo lì, a casa di Fabrizio, l'ex di Uomini e donne. “Siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”, conclude.



