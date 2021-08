Cecilia Rodriguez vaccinata, Ignazio Moser svela: "Ha già detto che non vuole fare la seconda dose"

25 agosto 2021 a

a

a

Cecilia Rodriguez ha ricevuto la sua prima dose del vaccino anti-Covid, ma non senza un po' di timore. I momenti prima e dopo l'iniezione sono stati prontamente documentati sui social dal fidanzato della modella argentina, Ignazio Moser. Il concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi ha fatto sapere ai suoi follower quanto la fidanzata non fosse per niente tranquilla all'idea di vaccinarsi.

Belen Rodriguez, sapete quanto si paga il suo cappotto? Clamoroso, collassa il sito

“Mi ha già detto che non vuole fare la seconda dose! Ma perché?", ha detto Moser, riferendosi alla compagna in maniera ironica. Prima del momento cruciale, poi, le ha chiesto: "Sei pronta amore? Come no? Vorresti dire qualcosa ai tuoi followers?”. La replica sarcastica della sorella di Belen non si è fatta attendere: “Vi ho voluto sempre bene”. Dopo l'iniezione la Rodriguez ha mostrato, sempre nelle storie del fidanzato, il braccio con il cerotto adesivo. E ha continuato a non nascondere di aver avuto paura prima della puntura.

Belen ha già partorito? Tam tam impazzito, silenzio sospetto: cosa spunta sul suo Instagram

Quando Ignazio le ha chiesto come mai si fosse messa addirittura a piangere prima della vaccinazione, lei ha ammesso sinceramente: "Non mi piace". In ogni caso, il fidanzato poi l'ha elogiata per il coraggio. Anche se nella didascalia a corredo del video ha scritto: "Cuor di leone". Per poi definirla, infine, "ragazza sensibile".

"Peccato per Ilary Blasi". Cecilia Rodriguez, frase clamorosa: "Prossima volta, se ci sarà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.