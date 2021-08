Giovanna Civitillo, bacio rovente in acqua con Amadeus. Occhio al bikini

26 agosto 2021 a

Un bacio al sapor di sale. Amadeus e Giovanna Civitillo sono forse la coppia più riservata della televisione e dello spettacolo italiani. L'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha conosciuto la moglie ai tempi di ai tempi dell'Eredità. L'ex ballerina e showgirl napoletana dava "la scossa" a concorrenti e telespettatori ma soprattutto, visto com'è finita, al presentatore. Da allora, era il 2022, Ama e Giovanna hanno fatto coppia fissa e hanno fatto di tutto per restare lontani da paparazzate e gossip. Caso più unico che raro per chi vive, giocoforza, sotto i riflettori.

Le estati le passano sempre insieme, in luoghi che ben poco hanno a che vedere con la movida dello showbiz. E lo stesso fatto che abbiano scelto un profilo comune per Instagram la dice lunga sul loro essere una "coppia normale". Ai fan e followers allora avranno fatto fare un salto sulla sedia (o sullo sdraio, per i fortunati che sono ancora in ferie in spiaggia) pubblicando uno scatto di inedita passione. Amadeus e la Civitillo sono a bagno, immersi tra le onde, e si baciano appassionatamente.





Che l'estate stia scorrendo all'insegno del trittico "sole cuore amore" (sì, quello reso immortale da Valeria Rossi una ventina d'anni fa con il suo tormentone) lo testimonia anche un bel selfie pubblicato sempre su Instagram dalla coppia: Giovanna in bikini, distesa con stilosissimo occhiale abbinato al due pezzi. Complimenti per l'elegenza.

