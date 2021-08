Chiara Nasti, il misterioso addio a Instagram. Una dolorosa verità: motivi di salute

Francesco Fredella 27 agosto 2021 a

È tornata. Chiara Nasti, famosa influencer, ora saluta nuovamente i social con un ritorno molto atteso. La Nasti aveva deciso di abbandonare Instagram per ritrovare un po' se stessa. Lei, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, a quanto pare ha avuto problemi di ansia e attacchi di panico (un problema che attanaglia centinaia di personaggi dello spettacolo, anche Chiara Ferragni ha rivelato di andare dallo psicologo da tre anni a causa degli attacchi di panico). Per uscire dall'impasse la Nasti dice di essersi affidata ad un mental coach ed è così che gestito l'ansia e gli attacchi di panico. "Vivo a tremila", racconta. Ora Chiara Nasti volta pagina. Sta decisamente meglio ed il peggio è passato. Per fortuna.

Capitolo amore. Dopo Zaniolo, arriva la love story con Mattia Zaccagni, calciatore. I due ancora non sono usciti allo scoperto, ma sembra che ci sia molta complicità. I beninformati raccontano di un loro incontro a Ibiza. La loro vita sentimentale va avanti a colpi di viaggi chilometrici: Zaccagni è a Verona (anche se si parla di un probabile trasferimento a Roma, nella Lazio), la Nasti vive a Napoli. È pronta a trasferirsi a Roma? Probabile. E si parla, anche, di un suo arrivo in televisione. Appunto, dove? Per adesso l'indiscrezione resta blindata. Ma si tratta di un vero e proprio salto che potrebbe piacere tanto ai suoi followers.

