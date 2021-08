Uomini e donne, Gemma Galgani rifatta. Sospetti feroci: "Un problema psicologico"

Francesco Fredella 27 agosto 2021 a

Gemma Galgani torna dal chirurgo per un ritocchino? Pare proprio di sì ed accade di tutto in Rete dopo la notizia, che viene pubblicata da Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo e Nuovo Tv). Gli attacchi non mancano ed Ursula Bennardo dice: “Penso sia un problema psicologico”. Una vera cannonata che spara alla famosa dama torinese prima del suo ritorno in tv. La compagna di Sossio Aruta non risparmia toni polemici sui social a riguardo sono: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”.

Gemma cerca l'amore. Vorrebbe, assolutamente, tornare a sorridere, ma Cupido negli ultimi tempi non è stato molto generoso con lei. Dopo Sirius, il giovane corteggiatore, non ha trovato un altro uomo. “Sogna un principe azzurro come Giorgio”, racconta una fonte segreta. Impossibile dimenticare la storia d'amore tra Gemma e Giorgio Manetti, soprannominato il Gabbiano. Acqua passata. Ora Gemma guarda al futuro e lo fa passando per una nuova edizione di Uomini e donne, il programma leader della fascia pomeridiana della tv. Ancora una volta sono i ritocchini a tenere banco nella vita di Gemma. Ed Ursula Bennardo sottolinea: “Non sono contraria ai ritocchi”. Ma come mai la attacca? Primo mistero. Una nuova pagina nel mondo "mariano" sta per iniziare. E la favola continua.

