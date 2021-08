Alex Belli e Delia Duran, uno sfogo clamoroso: "Perché mi spii? Non roviniamo tutto". Matrimonio a rischio per una commessa

29 agosto 2021 a

Il rischio di una crisi lampo tra Alex Belli e Delia Duran. Tutta colpa della eccessiva gelosia della modella venezuelana. A spiattellare tutto, con una lettera aperta alla sposina vergata per il settimanale DiPiù, è lo stesso attore, ex star della soap Centovetrine nonché ex naufrago dell'Isola dei famosi.

Tutto è nato, spiega Belli, da un gigantesco, imbarazzante equivoco. Prima di partire per le vacanze estive, l'attore ha comprato una giacca di lino. Il capo però è risultato un po' troppo largo e così l'ha riportato in negozio per farlo stringere e portare a misura giusta. La commessa a quel punto gli avrebbe lasciato un bigliettino con il suo numero di telefono, pregandolo di avvisarla prima di ripassare a ritirare la giacca aggiustata. A casa, però, Delia ha ritrovato quella che la sospettosa coniuge ha subito considerato come la prova di un possibile tradimento. Da brava 007. ha cercato di rintracciare l'ignara commessa, arrivando a tenderle una trappola, contattandola fingendo di essere il marito per vedere la reazione della signorina. A quel punto, tra la commessa e la Duran sarebbe volata qualche parola di troppo e Belli, per l'imbarazzo, ha preferito lasciare la giacca dove stava.

"Delia - scrive ora l'attore su DiPiù -, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso". Insomma, di fronte ai raptus di gelosia c'è poco da scherzare. Sul conto dell'attore, però, ci sarebbero le ripetute corna di cui l'aveva accusato la sua prima moglie Katarina Raniakova, a cui è stato legato dal 2013 al 2017.

