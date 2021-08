Andrea Damante, addio Giulia De Lellis. Gola profonda: "Fa sul serio", la nuova bellissima fiamma

Francesco Fredella 30 agosto 2021 a

a

a

Andrea Damante innamorato. Anzi, innamorato pazzo. Ora il famoso dj veronese sul serio con Elisa, la ragazza con cui sta vivendo una nuova storia d'amore dopo la fine del fidanzamento con Giulia De Lellis. Si dice, almeno questo fanno sapere i ben informati, che tra loro ci sia molto feeling. E, soprattutto, grandi progetti all'orizzonte.



Anche la De Lellis, che aveva scritto un libro sulle corna (presunte) ricevute, si è rifatta una vita. Ed ha voltato pagina con Carlo Gussali Beretta. Si tratta di un amore che sta andando avanti a colpi di foto sui social e fan che si sono rassegnati alla fine dei "Damellis" (la coppia formata dalla De Lellis e da Damante). Ma torniamo proprio al dj veronese, che sta vivendo una fiaba con Elisa Visari.



Tra loro potrebbero esserci grandi progetti all'orizzonte e, sempre secondo una gola profonda, sarebbero pronti a mettere su famiglia. Matrimonio in vista? Forse. Se l'indiscrezione fosse vera, allora si tratterebbe di un vero colpo di scena nella vita di Damante, che sta inanellando un successo dopo l'altro. Infatti, Damante va fortissimo sul fronte musicale e non solo: resta uno dei personaggi più forti della televisione dopo il suo percorso a Uomini e donne (dove conobbe Giulia) e al Grande Fratello vip. Una svolta nella sua vita televisiva è stata la musica: una passione vera. Un lavoro. E come dj vola toccando ogni traguardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.