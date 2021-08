Vanessa Incontrada e Carlo Conti al Seat Music Awards, "come va avanti tra noi dopo 10 anni". Rivelazioni intime

Francesco Fredella 30 agosto 2021 a

Parola d'ordine: musica. Ma anche complicità. Insomma, tra Vanessa Incontrada e Carlo Conti il matrimonio professionale sembra funzionare alla grande. Ora, all'orizzonte, c'è la nuova edizione dei Seat Music Awards - che andrà in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre su Rai1. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada. E su TvMia la Incontrada torna a parlare dicendo: “Ho accanto a me una donna con cui c’è grande affiatamento, non ho praticamente bisogno di copione perché a noi ci piace improvvisare. Giochiamo con quello che accade, ormai è come un matrimonio". Tutto vero: il loro rapporto professionale va avanti da 10 anni. Sono sicuramente una coppia formidabile in televisione e sul palco, grazie alla loro sintonia, riescono a divertire il pubblico.

Intanto, per Carlo Conti è stata un'estate all'insegna del relax: non sono mancate gite con i suoi amici di sempre, Pieraccioni e Panariello. Sui social, infatti, il conduttore di Rai1 ha pubblicato diverse foto di notte durante la classica spaghettata estiva. “Mia moglie e mio figlio per me sono tutto”, racconta Conti. Il suo matrimonio, quello vero, con l'attuale moglie va avanti dal 2012: tantissimo amore e rispetto alla base di tutto. E poi un figlio meraviglioso, che si chiama Matteo - ed ha 7 anni. Carlo è un "babbo" molto attento e presente nonostante abbia tantissimi impegni di lavoro in tv (sta per iniziare, tra l'altro, una nuova edizione di Tale quale show).

