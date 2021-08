Uomini e donne, Gemma Galgani con il seno rifatto: le prime sconvolgenti immagini, il chirurgo ha esagerato con la misura

30 agosto 2021 a

Ha esagerato un po' il chirurgo plastico. Gemma Galgani si è rifatta il seno e ora compare, raggiante, sulla copertina del settimanale Nuovo Tv. A 71 anni, la scelta estrema della tronista di Uomini e donne rischia di sconvolgere gli ometti in studio da Maria De Filippi, ma pure tanti commentatori sui social. La Dama di Torino si presenta con corpetto di pizzo nero effetto vedo-non-vedo, ma il décolleté si vede benissimo, causa dimensioni extra-large. Ed è ovviamente un diluvio di commenti, in attesa di assistere alle reazioni a U&D.



Le foto di Gemma dopo l'intervento, pubblicate da Nuovo Tv, sono una esclusiva e stanno già facendo il giro della Rete. La Galgani, presentando la scelta di finire sotto i ferri, aveva ammesso di aver "ceduto alla vanità". E ora può esultare: "Ora ho il décolleté di quando ero ragazza".

Ai complimenti si aggiungono le critiche feroci di chi le consiglia, in malo modo, di prendere il naturale scorrere del tempo e l'età che avanza con più leggerezza, senza abbandonarsi a colpi di testa adolescenziali.





Non si tratta del primo ritocchino, in ogni caso. Già l'anno scorso Gemma aveva ammesso di essersi sottoposta a un lifting per ringiovanire la pelle del viso, affidandosi alle mani sapienti del professor Marco Gasparotti.

Si attende, a questo punto, il confronto faccia a faccia con la sua più perfida rivale, Tina Cipollari. Non dubitiamo che l'opinionista storica di Uomini e donne saprà come prendere "di petto" la nuova Gemma.

