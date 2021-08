Claudia Gerini e l'ex Simon: la storia delle foto e del presunto tradimento? Lei risponde così

Francesco Fredella 31 agosto 2021 a

E ora torna a parlare. Per Claudia Gerini, attrice apprezzata in tutto il mondo, arriva il momento di fare chiarezza sul presunto tradimento che avrebbe subito. Parla della sua situazione sentimentale facendo luce sulla sulla relazione con Simon: la love story ormai è verso il capolinea. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto del suo ex compagno a Formentera con una misteriosa donna. Ed è subito esploso il gossip, davvero si sarebbe trattato di tradimento?

“Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”, ha detto Claudia Gerini in una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Così ha fatto chiarezza sulla fine della love story con il manager. E, quindi, come mai sono circolate le foto che hanno ritratto l’imprenditore 50enne alle Baleari? Non era solo. Probabilmente la storia con la Gerini era già arrivata al capolinea e quindi potrebbe essere iniziata una nuova avventura sentimentale. Nessun tradimento dietro l'angolo.

Claudia e Simon si erano incontrati nel 2019 e lei rimase folgorata dal suo fascino a tal punto che si pensò ad un vero e proprio colpo di fulmine. Poi è arrivata la crisi, la rottura. E le voci di corridoio che si sono inseguite. Ora la Gerini è single e fa la mamma a tempo pieno (ricordiamo che ha due figlie, Rosa - nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli- e Linda, 11 anni, avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione).

