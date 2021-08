Arisa “rimbalzata anche da Milly Carlucci”: Dago-bomba, altra trattativa in fumo?

30 agosto 2021 a

a

a

Con un flash di Giuseppe Candela, Dagospia ha rivelato un retroscena su Arisa. “Dopo la mancata riconferma ad Amici di Maria De Filippi - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla, era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”.

Arisa in bikini: "Ieri ero una femmina, oggi...". E manda i fan in tilt | Guarda

Quindi la cantante rimarrà fuori dalla televisione nella stagione autunnale che è ormai alle porte? Così sembrerebbe, dopo che le trattative con Mediaset prima e Rai poi non sono andate a buon fine. Ballando con le stelle sarebbe stata una bella opportunità per Arisa, che tanto si era fatta apprezzare nel corso dell’ultima edizione di Amici, in cui ha fatto squadra con Lorella Cuccarini. Proprio quest’ultima prenderà il posto lasciato vacante dalla ormai ex collega del talent show di Canale 5.

Arisa, la foto che sconvolge i fan: non solo rasata, il bikini... non funziona. Fuori tutto in mare | Guarda

Anche dalle parti di Milly Carlucci si vocifera che sarebbero stati ben contenti di accogliere Arisa su Rai 1, ma evidentemente le parti non sono riuscite a venirsi incontro. E quindi i fan della nota cantante potrebbero essere costretti a rassegnarsi al fatto che la loro beniamina non sarà sugli schermi televisivi nella prossima stagione.

"Un tappo al cuore, è successo anche a me". Arisa, una drammatica confessione: ridotta così dagli uomini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.