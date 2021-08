Eleonora Giorgi contro l'ex marito Massimo Ciavarro: "Neanche una telefonata". Clizia Incorvaia incinta di Paolo, lo sfogo

Francesco Fredella 31 agosto 2021 a

La notizia della gravidanza di Clizia Incorvaia, che aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, fa il giro della Rete. E resta tra le news più cliccate. Intanto, Eleonora Giorgi è al settimo cielo visto che sta per diventare nonna. Ma in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più la mamma di Paolo ha ammesso di essere molto arrabbiata con l'ex marito Massimo Ciavarro: “Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni…Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo". Ciavarro per adesso non parla. Silenzio assoluto. Nessuna dichiarazione pubblica in merito all'arrivo di un bebè.

Intanto, la Giorgi è davvero felicissima e dice: “Non sto nella pelle dall’emozione. Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me”. Ma ancora non si sa se si tratta di un maschietto o di una femminuccia. La storia tra Paolo e Clizia va avanti a gonfie vele, si tratta di un amore nato nella casa del Grande Fratello Vip (che è stata per entrambi galeotta). La coppia, che sulla copertina di Gente ha raccontato questo nuovo capitolo sentimentale, sta vivendo un momento bellissimo. E gli occhi dei followers sono tutti puntati su di lui.

