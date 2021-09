Mara Venier, ricordate l'ex genero? Clamoroso, sullo yacht con Elisa Isoardi... la bomba di fine estate

01 settembre 2021 a

L'intreccio, se confermato, sarebbe di quelli clamorosi. Un intreccio che ha come protagonista Elisa Isoardi. Un gossip piovuto direttamente dalle sua vacanze a Mykonos: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, secondo quanto scritto da Novella 2000, sarebbe stata avvistata in barca in compagnia di Carlo Longari.

Di chi si tratta? Presto detto: è l'ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini. La storia tra l'ex genero della Venier e la Ferracini è terminata poco dopo la nascita del figlio Giulio, avvenuta nel 2002. Oggi Elisabetta è felice a fianco del compagno Pierfrancesco Forleo, Direttore dei Diritti Sportivi per la Rai.

E ora, ecco che la Isoardi è stata pizzicata insieme all'ex marito di Elisabetta, Carlo, avvocato di professione. Semplice chiacchiericcio oppure gatta ci cova? Non ci resta che attendere. La Isoardi per ora non ha né confermato né smentito il gossip. Tra i due potrebbe esserci una semplice amicizia. Per certo, l'ex genero della Venier ha ospitato la Isoardi sulla sua barca, per le vacanze a Mykonos, l'isola greca.

Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha rilanciato l'indiscrezione, "il rumor c'è", e il rumor è tutto relativo alla storia dei due. Anche perché ci sono "le condizioni perché possa nascere una bella storia", rimarca Alessi. Chi ha visto la Isoardi e Ferracini ha riconosciuto tra i due una certa sintonia. Insomma, se son rose... fioriranno.

