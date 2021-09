Bella Thorne, la foto del bacio con una donna manda in tilt Benjamin Mascolo: "Fott*** sexy"

Francesco Fredella 03 settembre 2021 a

a

a

Parola d’ordine: zero pregiudizi. E così Benjamin Mascolo vive con Bella Thorne una “relazione aperta”. Lei, attrice fortissima sui social, è stata “pizzicata” con altre ragazze e si sarebbe dichiarata bisessuale. Nessuno scandalo, per carità: Benjamin Mascolo pubblicato su Instagram una foto della sua compagna che bacia un’altra ragazza. E scrive: “Bella sei fot*****e sexy quando baci altre ragazze, ti amo da morire. In un mondo dove gli estranei giudicano le relazioni degli altri, sono fortunato ad averti al mio fianco e non me ne frega niente, fan** all’opinione degli altri. L’ho già detto che sei fott**mente hot? Sempre? In tutto quello che fai? In tutto ciò che sei? E quando baci le ragazze”.

Chiara Ferragni, la lite con Fedez sullo yacht? "Cosa c'è dietro davvero", l'indiscrezione: come sono ridotti

Insomma, tra Benjiam e Bella Thorne si tratta di un relazione speciale. “Abbiamo le nostre regole”, dice lui. Che rimarca: “Newsflash se non si fosse capito: Io e la mia futura moglie abbiamo le nostre regole, nella nostra relazione, e la viviamo come ci piace a noi. Come non mi sento feticizzato io quando lei posta una foto del mio corpo, dicendo solo che sono “HOT”, lei è felice quando la apprezzo. Che sia per la sua intelligenza, la sua bellezza, la sua apertura mentale. E anche a volte, ma sicuramente non solo, quando è con un’altra. Purtroppo su Twitter non c’è modo di avere un discorso costruttivo e più ampio in cui possiamo approfondire e casomai imparare insieme, IO IN PRIMIS, punti di vista e stati d’animo differenti. Non amo la cultura delle offese, preferisco le critiche costruttive quindi ho pensato: Per favore consigliatemi una serie di persone riconosciute, se preferite anche parte della community, che rappresentano punti di vista differenti. Le proverò a contattare personalmente per INSTAURARE UN DIALOGO e insieme parlarne con toni civili e crescere. Cercherò di fare questa cosa pubblicamente sui social, così non solo io, ma anche tutto il pubblico che ci segue, può avere un momento di dialogo e far luce su un argomento importante per la nostra società”. Caso chiuso.

Passione travolgente sul lettino e paparazzi scatenati: Salvini e Francesca Verdini mai visti così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.