Uomini e Donne, l'ex Daniele Interrante sconvolgente: chi è la sua nuova fidanzata, quanti anni ha il suocero

04 settembre 2021 a

a

a

Novità d'amore per Daniele Interrante. L'ex tronista di Uomini e Donne, vivrebbe da due anni a Milano con una ragazza ben più giovane di lui. A svelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con lo pseudonimo di Investigatore Social. La ragazza di Interrante, 40 anni, avrebbe 20 anni e si chiamerebbe Margherita. Della loro relazione si sa ben poco, visto che all'epoca dei fatti la ragazza non sarebbe stata maggiorenne.

"Perché ho avuto paura". La confessione di Simona Ventura: dopo il vaccino anti-Covid...

Non solo, stando a quanto riportato da Rosica, il "suocero" di Daniele avrebbe 39 anni. Insomma, sarebbe più giovane del tronista del programma di Maria De Filippi. "Una ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati", descrive la fiamma di Interrante Rosica su Instagram, aggiungendo che la donna ha conosciuto anche la figlia che il fidanzato ha avuto in precedenza da Guendalina Canessa. In allegato gli scatti che ritraggono la coppia.

Michelle Hunziker "umiliata" dalla figlia Sole, cosa le esce di bocca: mamma sotto-choc, "non ci credo"

Proprio nei mesi scorsi Interrante era comparso nei salotti di Barbara d'Urso in veste di opinionista. Su quale sia il suo futuro non è dato sapersi. Certo è che sarà a fianco della sua bella Margherita. Insomma, per Interrante si prospetta un nuovo inizio e parecchio splendente.

"Che cosa mi ha torturato". Fulco contro la Chiabotto, tra ex è finita in disgrazia. "Una immatura, mi ero illuso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.