Romina Power brutale contro Al Bano Carrisi: quando arriva in Puglia... indiscrezioni, è finita malissimo

Sempre al centro del gossip, la coppia composta da Al Bano Carrisi e Romina Power. Già, si torna ancora a parlare di loro perché secondo il settimanale Di Più, i due ex avrebbero avuto un ultimo duro scontro. Nuovi attriti tra l'americana, l'ex marito e ovviamente Loredana Lecciso, l'attuale compagna di Al Bano.

Già, perché si apprende che Romina ha trascorso le sue vacanze estive in Puglia, ma tenendosi alla larga da Cellino San Marco. In Puglia Romina ha da tempo una tenuta tutta per sé, dove nel 2020 ha trascorso il periodo del lockdown forzato, ma quest’anno ha deciso di affittare villa d’Aquino, una dimora con piscina che si trova a oltre un’ora di distanza dalla città di Al Bano.

Come mai neppure una visita? Come mai questa tensione e questi nuovi attriti? Secondo quanto rivelato da Di Più, Romina non avrebbe affatto gradito una delle ultime interviste concesse da Al Bano, in cui ha parlato di tuta la sua felicità al fianco di Romina, aggiungendo di essere pentito per il fatto di aver concesso in passato ad altre persone di inserirsi nel loro rapporto.

Ma non è tutto: alcune fonti citata dal rotocalco affermano che persone dell’entourage di Romina Power avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana. Insomma, la Lecciso, di Romina, non deve parlare. E lo scontro, infinito, continua.

