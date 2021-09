Uomini e donne, Natalia Paragoni costretta a lasciare Instagram: "Forse so cosa sta succedendo", un clamoroso sospetto

Francesco Fredella 06 settembre 2021 a

a

a

Natalia Paragoni dice addio a Instagram? Il tremendo sospetto

Come mai un influencer decide di dire addio a Instagram? Un mistero. E lo sa bene Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, che decide di chiudere il profilo forse - si legge su alcuni siti - perché preoccupata della crescita dei suoi follower. Eppure, strano ma vero, c'è chi farebbe carte false per avere una spunta blu o tutti quei followers (che sono quasi un milione).

Tacchi a spillo in barca, la foto sensazionale di Sonia Bruganelli: lusso e provocazione | Guarda

Ricostruiamo la vicenda. Natalia, prima di tutto, ha visto duplicare in modo assurdo i followers ed è proprio per questo motivo che si è allarmata (qualcuno, addirittura, ha pensato ad un BOT). “Io prima di essere Natalia Paragoni solo la fidanzata di Andrea”, dice “Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers” – ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – “Temo che qualcuno mi abbia attivato un BOT per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa”.

Ashley Graham, la foto più estrema: nessun tipo di velo e... una lezione strepitosa | Guarda

Tra Zelletta, reduce dall'ultimo Grande Fratello vip, e Natalia va tutto a gonfie vele. I due, infatti, hanno preso casa a Milano e sono andati a convivere. Una vera e propria ventata d'amore nella loro storia. E sembra, stando a quello che tempo fa aveva raccontato l'ex gieffino, che vada bene pure sotto le coperte. Senza segreti e senza censure, Zelletta ha raccontato di aver fatto l'amore in un posto molto strano: sotto ad un albero di ulivo. Probabilmente in Puglia.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.