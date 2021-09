Gf Vip, bomba su Amedeo Goria: "Lui è poligamo. Dentro alla casa...", un disastro in famiglia

Francesco Fredella 14 settembre 2021 a

a

a

Ipse dixit: parla Guenda Goria, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Adesso, dopo l'arrivo nella casa del Grande Fratello Vip dello storico giornalista sportivo, Guenda Goria fa un pronostico: "Papà è un poligamo, abbiate rispetto", tuona in diretta a Trends&Celebrities su RTL102.5 News (che potete seguire anche sul canale 233 del DTT). "Papà è attratto dalle belle donne, dall'eleganza", continua Guenda.

"Perfida", "Antipatica". E poi volano insulti: Soleil Serge-Raffaella Fico, botte da orbi al Gf Vip

"Magari sicuramente gli piacerà la Nazzaro". Ma Mirko, il fidanzato di Guenda, non ha dubbi: "Oppure gli piace Ainett Stephens". Insomma, Amedeo - che è sicuramente uno dei personaggi chiave di questa edizione del programma di Canale 5, già mescola le carte in tavola al Gf vip. "E' entrato come persona libera" - ribadisce Guenda - Non ho sentito Vera" (la fidanzata di Amedeo), che potrebbe arrivare in tv magari per un'improvvisata.

Gf Vip, le prime nomination. Rumors: verso una clamorosa beffa: chi fanno fuori a tempo record



Capitolo Alex Belli, amico di Guenda e Mirko. "E' una persona forte, che ha molto senso dell'equilibrio. Vedrete che andrà fino in fondo", dice Mirko. Un in bocca al lupo che ha tutto il sapore dell'amicizia. Derby in famiglia al Gf vip, da una parte Amedeo Goria, dall'altra Alex Belli. Una partita apertissima nella nuova edizione ancora condotta da Alfonso Signorini.

Sull'altalena con gonna e vestito scollatissimo? Bollino rosso, inquadratura da censura: la Cipriani su Canale 5 così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.