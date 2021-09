Loredana Lecciso, "una decisione sofferta": troppo sexy, il gran rifiuto della moglie di Al Bano

16 settembre 2021 a

Il settimanale Nuovo è venuto a conoscenza che Loredana Lecciso ha rifiutato un’offerta molto allettante del direttore di For Man Magazine di fare un calendario. “Non me la sono sentita…E’ stata una decisione sofferta e ragionata…”. Il motivo per cui ha rifiutato di posare per questo calendario. è stato per pudore nei confronti della sua famiglia: “Ho avuto paura di mettere in difficoltà o a disagio mio padre e mia madre, anche se sono certa che non mi avrebbero giudicata…”.

Non facendo mistero di aver preferito tacere su questa faccenda per paura di essere giudicata: “Non ne ho mai parlato perchè avevo paura di essere giudicata semplicemente per aver detto ‘no’ a una proposta che mi avrebbe dato tanta visibilità…” Loredana Lecciso ha anche aggiunto di aver pensato che questo suo ‘no’ potesse essere frainteso. In che senso? Come se volesse dare un giudizio negativo nei confronti di chi invece aveva accettato di fare i calendari: “Rispetto le scelte di ciascuna persona…”.

Intanto Al Bano, prima di scendere in pista a Ballando con le stelle, per l’ennesima volta ha parlato delle faccende di cuore: Loredana Lecciso è la sua compagna da 20 anni, Romina Power è sua ex. Nulla di più. “Io e lei siamo fratello e sorella. Tra noi c’è solo lavoro. Basta guerre”.

