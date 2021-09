Maneskin, Damiano David completamente nudo? "Mi piace il...": commento pazzesco di Giorgia Soleri | Guarda

21 settembre 2021 a

a

a

Damiano David, il leader dei Maneskin ha stupito di nuovo sul suo profilo Instagram con uno scatto che ha lasciato di sasso i suoi follower. Damiano ancora una volta infatti dimostra tutta la sua "trasgressione" regalando ai fan una serie dei immagini a luci rosse che sono stati molto apprezzati dai suoi fan e molto commentati anche dalla fidanzata Giorgia Soleri.

Dopo aver regalato diversi video e scatti dai concerti in giro per tutta Europa con il suo gruppo, Damiano David, per la gioia delle sue fan, ha pubblicato qualche scatto osè sul suo profilo Instagram. Il cantante infatti ha postato dal social alcuni scatti che lo vedono completamento nudo, con solo un pallone da basket a coprire le parti intime: "Ball – scrive nella didascalia – is life! (La palla è vita)".

Aperitivo in topless, cocktail in mano e forme al vento: Chiara Ferragni oltre la censura | Guarda

Inutile dire che questa ultima "condivisione" di Damiano ha fatto incetta in pochissimo tempo di cuoricini e di commenti da parte dei fan, contenti di vederlo senza veli. Fra i tanti commenti spiccano quello della sua bellissima storica fidanzata, Giorgia Soleri che interviene con un “Improvvisamente mi piace il basket...", e quello della “collega” Victoria, consapevole degli effetti che il post avrà sul social: "Hot ehehe!".

"Il verdetto dei medici". Chiara Ferragni, la foto dall'ospedale: la sindrome che le aveva sconvolto la vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.