Pauline Ducruet, come campava la figlia di Stephanie di Monaco: "Assurdo"

Pauline di Monaco, la figlia della principessa Stephanie di Monaco, ha avuto una infanzia ben poco regale. Viveva in un tendone da circo, con acrobati, pagliacci e tanti animali, in piena libertà. Pauline si è confessata in un'intervista al Sunday Telegraph: "Un periodo assurdo, ma interessante".

Nata nel 1994 dalla relazione tra Stephanie di Monaco e il bodyguard Daniel Ducruet, Pauline ha trascorso parte dell'infanzia in giro per l'Europa con una compagnia di circensi svizzeri dopo che sua mamma si era innamorata di Franco Knie, addestratore di elefanti. "Quel periodo della mia infanzia è stato assurdo, ma interessante perché stavo sempre all’aperto con gli animali ed ero con ragazzi di tutto il mondo - tedeschi, inglesi, italiani, spagnoli - e avevamo il nostro piccolo linguaggio. È stato un momento di pura libertà, di cui non credo possano godere molti ragazzi", ha raccontato.

Pauline è diventata quindi anche lei acrobata e poi tuffatrice professionista (ha rappresentato il Principato ai mondiali giovanili di tuffi in Germania e alle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010). Poi Pauline ha studiato moda all’Istituto Marangoni di Parigi e poi alla Parsons School of Design di New York. E ha lanciato un suo brand, Alter.

