Striscia la Notizia, trasformazione sconvolgente: ecco come era prima la Velina bionda

Stanno facendo parecchio parlare le nuove Veline di Striscia la Notizia. Le due fin dall'inizio sono state apprezzate per la loro bravura nella danza. D'altronde sia Giulia Pelagatti che Talisa Ravagnani sono ballerine esperte. Motivo questo per cui la scelta di Antonio Ricci è ricaduta sulle due giovanissime. Per loro la tv non è nuova. La bionda Talisa vanta infatti la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Un'esperienza avvenuta nel 2019 quando era appena maggiorenne. Eppure a vedere le foto il talent show sembra così lontano. Oggi infatti Talisa, all'età di 20 anni, pare molto diversa. Nel 2021 sfoggia una chioma lunghissima e biondissima, ma tempo fa - come si vede sul suo profilo Instagram - il look era differente. I capelli erano biondo scuro, suo colore naturale. Non solo, perché spesso ha cambiato anche taglio mostrandosi prima con il ciuffo laterale poi con la frangia.

Un dettaglio però non è mai cambiato: la lunghezza. Talisa sembrerebbe amare molti i capelli lunghi e le punte chiarissime che risaltano tutta la sua bellezza in contrasto con la morissima Giulia. Scelta azzeccatissima dunque quella del tg satirico di Canale 5, che quest'anno ha rinnovato anche i conduttori.

