Giancarlo Magalli, la battuta sbagliata: "Vecchia volpe? Cambiamo animale". Spietato: volano parole grosse

Gli attriti tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembrano non finire mai. Il conduttore, dopo l'addio a I fatti vostri, è tornato su Rai 2 come ospite di Simona Ventura e Paola Perego nella nuova trasmissione Citofonare Rai2. Magalli ha parlato soprattutto della sua carriera televisiva, ripercorrendo tutte le tappe del suo percorso, senza però menzionare la famosa discussione con l'ex collega Adriana Volpe, ormai nota a tutti.

Tra i due presentatori, infatti, non corre buon sangue, come ha dimostrato anche la recente foto di Magalli con Sonia Bruganelli. Quest'ultima, opinionista del Gf Vip proprio insieme alla Volpe, avrebbe fatto arrabbiare parecchio la collega. La Volpe, infatti, aveva considerato quella foto come una provocazione e poi aveva commentato: "Dio li fa e poi li accoppia". Magalli, invece, ha più volte detto di essere in pace con se stesso per quanto accaduto in passato con lei, anche se qualche frecciatina ogni tanto viene lanciata.

L'occasione si è presentata proprio durante Citofonare Rai2, quando la Ventura gli ha chiesto: "In amore sei una vecchia volpe come in televisione?". Immediata la replica di Magalli: "Cambiamo animali, io sono...quelli lasciamoli alle pelliccerie". Una stoccata in piena regola, insomma.

