Antonella Mosetti, svolta a luci rosse. Foto hor, "ci mangio e quando arriva il bonifico..."

Da Non è la Rai a Onlyfans il passo è breve: Antonella Mosetti ha confessato senza alcun imbarazzo di essere approdata sul social "hot" in un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. "Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta", ha fatto sapere la showgirl 46enne, raccontando tutto senza ansie né paure. "Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene", ha proseguito l’ex ragazza di Non è la Rai.

La Mosetti, che qualche anno fa ha partecipato anche al Gf Vip in coppia con la figlia Asia, non si dice affatto preoccupata per il futuro: "Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti. Lavoro su Instagram, Tik Tok, OnlyFans".

Poi, però, ha comunque voluto fare una precisazione su Onlyfans: "Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? E’ un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”, ha sottolineato alla fine nell'intervista.

