Ambra Angiolini, apre la trasmissione in lacrime, un disastro per Max Allegri: ridotta così

Commozione per Ambra Angiolini. L'attrice, ex Non è la Rai, è da giorni nell'occhio del ciclone per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Il settimanale Chi ha rivelato addirittura che l'allenatore della Juventus avrebbe tradito la Angiolini. Una notizia confermata dalla figlia di lei, Jolanda Renga. E così, tornata in onda su Radio Capital con il suo programma "Le Mattine", l'attrice ringrazia tutti: "Grazie per quello che sto vedendo - commenta con la voce rotta - vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza".

Un pensiero ribadito il giorno prima, sempre su Radio Capital: "Esiste per tutti il Giorno Zero. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta".

Intanto è finita nella bufera, proprio per la fine della storia tra i due, Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha deciso di regalare un tapiro d'oro all'attrice. Un gesto che a molti è parso di cattivo gusto. Prime tra tutte ad attaccare il programma di Canale 5 la figlia 17enne avuta da Francesco Renga.

