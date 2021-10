Striscia la notizia Ambra Angiolini "a telecamere spente". Indiscreto: "Si è arrabbiata per la figlia"

15 ottobre 2021 a

"Oddio, che cosa ha fatto mia figlia?". Ambra Angiolini sarebbe rimasta spiazzata (secondo Dagospia, testuale, "si sarebbe inc***a") dal post con cui Jolanda Renga l'ha difesa nella dolorosissima storia di corna con Max Allegri. Lo sfogo dell'ex star di Non è la Rai è arrivato con Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, che l'aveva contattata per chiedere spiegazioni al gesto della ragazzina. Tutto questo poche ore prima della consegna del tanto criticato Tapiro d'Oro ad Ambra.

Striscia, Antonio Ricci e pure Vanessa Incontrada sono stati accusati di scarsa sensibilità, ma il fuorionda pubblicato oggi dal sito del tg satirico di Canale 5 ha mostrato in realtà come Ambra sapesse in anticipo della consegna del velenoso "premio", accettandolo poi di buon grado. Nessun agguato, insomma. A telecamere spente, l'unica raccomandazione a Staffelli: non stravolgere con il montaggio il senso delle sue dichiarazioni.

Una mamma sorpresa da Jolanda, ma decisamente orgogliosa. E infatti dopo lo smarrimento iniziale sono arrivati i ringraziamenti pubblici. "Gentile e coraggiosa, la mia stella", ha scritto sui social l'attrice, pubblicando una foto insieme alla figlia bambina, oggi 17enne, avuta da Francesco Renga. "Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! - aveva scritto la ragazzina - E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?".

