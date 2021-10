Iva Zanicchi, clamoroso in aereo: "Prelevata di peso" dalla hostess per aver importunato un prete

29 ottobre 2021 a

a

a

Una confessione spiazzante quella fatta da Iva Zanicchi nell'intervista al settimanale Gente. La cantante, in particolare, ha rivelato di avere molta paura degli aerei. In passato, però, dovendone prendere molti per lavoro, beveva un po' di whisky per tranquillizzarsi. E talvolta quel goccino la rendeva leggermente alticcia. Proprio in uno di quei momenti, si è trovata a dare fastidio a un passeggero: "C’era un prete e lo importunai chiedendogli come mai lui potesse confessare me ma io non lui. L’hostess mi prelevò e mi portò quasi di peso nella cabina di comando”.

Iva Zanicchi, l'indiscrezione: "Raramente accetta". Mediaset, una prima volta clamorosa

La confessione della Zanicchi si è poi conclusa con una battuta. L'artista infatti ha aggiunto che in quell'occasione il copilota fu costretto a rimanere in piedi dietro di lei. Alcune anticipazioni, poi, sulla nuova trasmissione della cantante: a partire dalla prossima settimana, ben due serate su Canale 5 saranno dedicate a uno spettacolo per celebrare la lunga carriera della Zanicchi. Il titolo dello show è "D’Iva".

Il colpaccio di Iva Zanicchi nel nome di Pier Silvio: ospite pesantissimo, chi porta su Canale 5

“Saranno due serate bellissime con un sacco di ospiti: Orietta Berti, Fausto Leali, Rita Pavone ed altri. Voglio entrare nelle case di tutti con la mia musica, le mie emozioni e i miei racconti: voglio far ridere soprattutto", ha detto la cantante parlando del programma. Infine una battuta sui paragoni con colleghe illustri come Mina e Ornella Vanoni: “Iva ha i bassi di Milva e gli acuti di Mina. Ha un po’ di tutte, insomma è la più brava di tutte".

"Non solo il gusto, cosa ho perso dopo il Covid". Strascichi terribili, la drammatica testimonianza di Iva Zanicchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.