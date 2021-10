Elodie, il vestito si apre: scorci proibiti in piena notte a Milano, una foto da restarci secchi

30 ottobre 2021 a

a

a

Ufficiale, Elodie e Marracash si sono lasciati. Lo aveva detto prima di tutti Oggi: relazione tra cantante e rapper al capolinea. E sempre Oggi, ora, piazza il carico da novanta: mostra infatti le foto esclusive di quella che sarebbe la nuova fiamma della bellissima Elodie.

"Se mi dicono che sono una mign*** io rispondo così". Prego? La Elodie che non ti aspetti

I paparazzi del rotocalco, infatti, hanno pizzicato l'artista insieme a Davide Rossi, suo nuovo accompagnatore nelle notti milanesi. Lui è un modello e manager di Armani. I due sono stati pizzicati a Milano mentre uscivano da un grattacielo di lusso, dove per inciso abita anche Diletta Leotta, che li aveva invitati a casa per una serata tra amici.

Il look di Elodie è davvero mozzafiato. Un abito nero elegantissimo e che mette in mostra le gambe fasciate da un paio di collant, altrettanto neri. Dunque un paio di tacchi a spillo in grado di far sognare. Ma quando Elodie si rende conto che un paparazzo la sta seguendo, ecco che sul volto le appare una smorfia di nervosismo: il prezzo della celebrità...

Elodie, ecco il servizio completo di Oggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.