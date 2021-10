Belen Rodriguez, liti furiose e crisi con Antonino? Non proprio, voci inquietanti sulla rottura: il vero motivo

30 ottobre 2021 a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono davvero arrivati alla rottura? I segnali lanciati dai due sui rispettivi profili social sono contrastanti, ma soprattutto finora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione. E così continuano a circolare voci secondo cui starebbero attraversando una forte fase di crisi, tra litigate furiose, assenze sempre più frequenti e vite separate.

Secondo alcuni addetti ai lavori potrebbe trattarsi di una trovata, una strategia per mantenere alta l’attenzione e forse per “spingere” l’immagine di Spinalbese in maniera slegata da Belen. Ma se fosse vera crisi? Solo i diretti interessati potranno chiarire la vicenda, per il momento tacciono e lasciano che siano i social a parlare tramite indizi, che però non restituiscono a pieno la reale situazione che stanno vivendo. Situazione che sarà sicuramente delicata, visto che di mezzo c’è una figlia, Luna Mari, nata poco più di tre mesi fa e frutto di un amore improvviso ma che sembrava molto grande.

Qualche giorno fa Belen ha pubblicato sul suo profilo un inno al restare single, mentre Spinalbese ha “risposto” condividendo una foto con la figlia in braccio a una donna ripresa di spalle e non riconoscibile. Che sia Belen? Possibile, ma non vi è certezza: l’unica è che i due non compaiono più insieme in foto dal compleanno dell’argentina, datato 20 settembre.

