Diletta Leotta, vestito estremo per Halloween: il trionfo delle forme in libertà

"Happy Halloween", scrive una sintetica Diletta Leotta a corredo dell'ultima serie si scatti pubblicati su Instagram. Insomma, la speranza è quella di passare una felice festa di Halloween. E il volto di punta Dazn, sul social e a tutti i suoi seguaci, mostra lo strepitoso look adottato per la notte delle streghe, quello che potete vedere negli scatti qui in calce.

Un vestito nero, elegantissimo ed assai peculiare, con degli spuntoni che partono in corrispondenza del ventre e altri che le impreziosiscono la nuca. Rossetto rosso fuoco, capelli biondi raccolti e un sensuale tacco a spillo. Ma non solo: una scollatura totale, profondissima. Insomma, per la notte di Halloween... forme in quasi assoluta libertà. Una Diletta Leotta davvero strepitosa, bellissima e inarrivabile.

