Chiara Ferragni, "guardate quest'incubatrice": la decisione dopo il ricovero della figlia

03 novembre 2021 a

a

a

Chiara Ferragni, dopo la paura e l'ansia per il ricovero della sua figlioletta Vittoria, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa di beneficenza per chi è ricoverato. La più importante e seguita influencer italiana nel mondo ha infatti organizzato una raccolta fondi per donare all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano una nuova incubatrice per i neonati che nascono prematuri o che ne hanno bisogno per altri motivi.

Chiara Ferragni, una foto estrema: Fedez sulla sedia e lei... giochi proibiti in tacchi a spillo | Guarda

La Ferragni infatti, in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram ha infatti avvisato tutti i suoi followers che ha intenzione di utilizzare tutti i proventi della vendita dei suoi prodotti per regalare allo storico ospedale dei bambini di Milano una nuova e indispensabile incubatrice: "In questo video vedete – ha scritto nel post su Instagram - Gianluca Lista, direttore della Tin e neonatologia dell’ospedale Bambini Buzzi di Milano che mostra l’incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Loro ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza".

Fedez si fa urinare addosso in un video: immagini terrificanti. L'affondo: "Il rapper crede di essere Gesù Cristo"

Insomma, chi può è invitato a fare una piccola donazione. Ogni contributo sarà prezioso per aiutare i bambini che ne hanno bisogno e i loro genitori.

Chiara Ferragni coi figli al parco, occhio al dettaglio: schiaffo alla miseria, Greta Thunberg che dice? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.