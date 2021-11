Elisabetta Gregoraci "tampinata per mesi". Mediaset, esplode il gossip: il vip che ha perso la testa per lei

04 novembre 2021 a

Un corteggiatore eccellente per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, 40 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip ma soprattutto ex moglie di Flavio Briatore, sarebbe finito nel mirino di volto notissimo del gossip italiano. A sostenerlo, una fonte più che attendibile: si tratta di Alberto Dandolo, re del gossip che spesso infiamma le pagine più piccanti e leggere di Dagospia.

Il sospetto, scrive Dandolo sul settimanale Oggi, sarebbe un ex fidanzato di una famosa conduttrice Mediaset, la cui identità è però rimasta segreta. "E' corteggiatissima dall’ex fidanzato di una nota conduttrice di Mediaset, sua coetanea - è l'indovinello, come al solito molto pepato, del giornalista -. Chi sarà questo corteggiatore di Elisabetta Gregoraci?". Si tratta dunque di non meglio precisate "voci di corridoio" (immaginiamo, quelli di Cologno Monzese) e l'unico indizio concreto, in grado di assottigliare la platea di questo malizioso Indovina chi in salsa rosa molto pettegola, sarebbe appunto l'età della conduttrice. Quarant'anni, proprio come la Gregoraci.

L'ex fidanzato vip starebbe corteggiando l'ex signora Briatore in modo molto pressante. "La tampina da mesi…", aggiunge Dandolo lasciando ben poco all'immaginazione. La Gregoraci però starebbe stoicamente resistendo alle tentazioni amorose: "Cederà alla fine alle insistenze? Ah saperlo…". C'è da dire che Ely è sempre stata molto chiacchierata in questi mesi, a fronte di una vita privata tenuta nel più stretto riserbo e soprattutto di fronte a dichiarazioni "svicolanti".

Ai tempi del GfVip, in tanti sognavano un flirt tra lei e il più giovane (e assai attratto) Pierpaolo Pretelli, poi brutalmente rimbalzato. L'ex velino di Striscia la notizia si è poi rifatto con gli interessi, fidanzandosi con Giulia Salemi (rimpiazzo della stessa Elisabetta nella casa di Canale 5), mentre la Gregoraci ha pensato unicamente al figlio Nathan Falco. Proprio nell'interesse del bambino, i rapporti con Briatore sono rimasti più che cordiali. Anzi, ottimi, con vacanze insieme e serate al limite del romantico. Tanto che, in nome della famiglia riunita, molti sui social hanno alzato ulteriormente il tiro, tifando per un clamoroso (e sempre smentito) ritorno di fiamma.

