Arisa conferma, con Andrea è finita in disgrazia: "Perché non vogliamo più vederci"

Ballando con le stelle lascia uno strascico di polemiche nel dietro le quinte. Amori, intrighi, litigi e spifferate: il programma di Milly Carlucci, che ha praticamente spopolato al suo debutto in questa nuova edizione, continua a tenere banco. Ora si parla di Arisa, cantante talentosa e concorrente dello show, vuole far chiarezza sul suo ex fidanzato. E tuona: “Non è vero niente". In una lunga intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, torna a parlare di una faccenda molto delicata e legata alla sua sfera sentimentale, ovvero l'ex fidanzato Andrea Di Carlo (manager di tutto rispetto). "Non è vero niente! Andrea e io cerchiamo semplicemente di non vederci in maniera tale da evitare di discutere…", puntualizza. Il loro fidanzamento ha fatto rumore così come la rottura, arrivata all'improvviso.

Arisa è una delle concorrenti di Milly in vetta alla classifica, e potrebbe vincere. Ma frena: “La competizione non m’interessa”. Tra l'altro Arisa si è infortunata durante la trasmissione, ma lo spettacolo continua. "A dire la verità, la pura competizione non m'interessa mai… Neanche quando si tratta del canto…", precisa.

Lo scorso anno era tra i professori di Amici di Maria De Filippi (che pare abbia fatto di tutto per trattenerla nella scuola). La domanda delle domande arriva sulla Cuccarini - che ad Amici è docente di canto. "E’ una grande professionista", osserva Arisa. "Sa intrattenere e comunicare… E ricopre il suo ruolo alla grande…". Le polemiche vengono archiviate definitivamente.

