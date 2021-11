Uomini e donne, choc per Zarino: "Non respiravo", così l'ex tronista stava per morire sull'Everest

Francesco Fredella 05 novembre 2021 a

Scala la montagna per antonomasia, l'Everest. Alessandro Zarino, modello napoletano ed ex volto di Uomini e donne, rischia la vita. Decide di tornare in passerella, ma partecipando a un evento ai limiti del guinness dei primati: una sfilata a 6 mila metri di altezza. "Si tratta di un evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un'azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha deciso di organizzare questa sfilata. Io ero l'unico italiano tra i 12 partecipanti", dice a RTL 102.5 News.

"Un'avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l'ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito", continua. "Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l'acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli, che ci creava anche problemi di stomaco".

Insomma, quella di Zarino è stata un'avventura estrema. Difficile da dimenticare. "L'ho fatto perché volevo mettermi alla prova. Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell'esperienza che mi ha profondamente segnato", puntualizza. Quando è tornato a Napoli ha rivisto il Vesuvio, che è alto 1200 metri. Appunto, lui ha scalato una montagna che è alta sei volte il vulcano napoletano.

