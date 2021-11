Belen Rodriguez e Antonino, è finita. "Dove lo hanno beccato", epilogo rovinoso e imprevedibile

05 novembre 2021 a

Si sarebbe già trasferito, Antonino Spinalbese, messo gentilmente alla porta da Belen Rodriguez. Dopo il weekend romantico a Parigi, che doveva contribuire alla riconciliazione della coppia dopo settimane di turbolenze, la situazione sarebbe precipitata definitivamente. Secondo quanto riportato dal portale di gossip Whoopsee, infatti, l'hairstylist milanese "sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl argentina".

Pizzicato da solo al parco con la figlioletta Luna Marì, che Antonino e Belen hanno avuto appena lo scorso luglio, il ragazzo (praticamente sconosciuto al gossip fino all'estate del 2020, quando a sorpresa conquistò il cuore della Rodriguez reduce dalla dolorosa e chiacchieratissima separazione da Stefano De Martino) deve mandare giù anche un'altra delusione che sa tanto di benservito dalla compagna: l'argentina nelle scorse ore la ha "defollowato" su Instagram. Fuori dal lessico tecnico, Belen di fatto non segue più Spinalbese, segno inequivocabile di una crisi che, proprio come l'inizio della loro relazione, procede sui social tra indizi e messaggi in codice. Entrambi, infatti, non hanno mai rilasciato interviste o dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione, nel bene e nel male.

Tutto lascia intendere che tra i due cuori non ci sia possibilità di riconciliazione. Resta il mistero, ancora fittissimo, sulle ragioni che hanno portato alla crisi. Unico punto fermo, se così si può dire nel mondo molto fluido del gossip, è che sarebbe stata lei a decidere di farla finita.

