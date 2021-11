Chiara Ferragni, ecco quanto costano i suoi trucchi: che succede? Cifre che nessuno poteva immaginare

11 novembre 2021 a

Chiara Ferragni amplia i propri orizzonti e si lancia nel business del make up. L'influencer ha infatti promosso la sua prima linea di trucchi. E già si prospetta un successone. A venderla il sito di Douglas che la presenta così: "Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità". La domanda però è una: ma quanto costano? Presto detto.

Un Blush Me Up da 36 euro, la palette occhi da 15 shades da 49 euro, l'Eye-conic mascara da 25,50 euro e lo Swipe-up brow gel, per le sopracciglia, da 20 euro. Infine ecco anche i tre rossetti: All That Glitter rosso glitterato, Workin’ Girl nude rosato e Hot Mama’s nude brown, tutti a 21,50 euro.

"Sono molto felice per questo nuovo lancio – ha detto la moglie di Fedez soddisfatta - che rende così completa l'offerta del brand Chiara Ferragni. Il makeup per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l'ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione". I trucchi sono presenti anche sul sito della stessa influencer e non è mistero che presto andranno a ruba.

