Meghan Markle torna in tv? "Perché quest'immagine manda fuori di testa di Windsor", il dettaglio

Torna in tv, Meghan Markle, per la prima volta dopo l'esplosiva intervista di coppia, insieme al principe Harry, concessa a Ophra Winfrey, l'intervista che ha terremotato la casa reale inglese, quella delle accuse di razzismo, della paura di morire, di fare la fine di Lady Diana. Insomma, l'intervista che ha scavato il solco definitivo tra i Duchi e i Windsor, con buona pace della Regina Elisabetta e di chi ancora provava a tenere uniti i cocci.

Arieccola, dunque, Meghan "veleno" Markle, in studio allo show di Ellen DeGeneres, per un colloquio dove però non si parla della sua parentesi reale ma soltanto del suo passato da attrice, dalla gavetta e dello stress delle audizioni. Quel medesimo stress che, si dice, proverebbe ora poiché invitata a tornare a Londra per Natale.

Stando a quanto scritto da Page Six, infatti, Meghan ed Harry non avrebbero la benché minima intenzione di volare a Londra per le feste, così come sembrava essere fino a poco tempo fa, quando Harry, spaventato per le condizioni di salute di Elisabetta, spingeva per tornare a casa.

Ma tant'è. Torniamo a Meghan in televisione: elegante, chic, bellissima, camicia bianca con maniche arrotolate e sorriso smagliante. Già, un sorriso marcatissimo, quasi una sfida ai reali, almeno così lo avrebbero interpretato a corte, stando ai tabloid. Insomma, il succo è sempre lo stesso: i Windsor, per quanto (quasi) non abbia parlato di loro, non avrebbero affatto gradito l'ultima comparsata in tv, così come non ne hanno mai gradita nessuna.

