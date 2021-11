Jimmy Ghione di Striscia, sfregio a Barbara D'Urso: "Quando si spegne la luce...". Foto-choc, guerriglia a Mediaset

19 novembre 2021 a

Un clamoroso agguato, piuttosto scomposto, da parte di Jimmy Ghione a Barbara D'Urso. Già, il celebre inviato di Striscia la Notizia contro una delle regine di Mediaset, insomma un attacco tutto interno al Biscione. Una vicenda che, ovviamente, sta facendo discutere.

Ma procediamo con ordine: la D'Urso, come è noto, durante le sue trasmissioni punta moltissimo sull'illuminazione, sui "fari" che le sparano in faccia e che servono a far apparire sul piccolo schermo una pelle sostanzialmente perfetta. Ed è proprio su questa circostanza che in modo assai poco urbano e galante va a picchiare duro Jimmy Ghione.

Il punto è che sul suo profilo Instagram, l'inviato di Striscia ha pubblicato una fotografia, o meglio una doppia fotografia, di Barbara D'Urso. A corredo il commento: "Quando salta la luce...". A sinistra ecco Carmelita "nature" mentre a destra la sua versione che appare in televisione. Come è ovvio, giusto e scontato, sono due versioni differenti.

Insomma un post di dubbio gusto che ha scatenato le proteste degli utenti: "L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!", ha scritto uno di loro. E ancora: "Trovo questo post pietoso anche se non amo la D'Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo". Ovviamente c'era anche ci stava con Ghione, insultando la D'Urso, bollata a una "falsa come i soldi".

Per inciso non è la prima volta in cui Ghione se la prende con la D'Urso, già in passato l'inviato di Striscia la aveva criticata sempre sui suoi canali social. Ad ora, del tutto sconosciuto il movente che sta dietro all'ultimo sgraziato attacco.

