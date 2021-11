Chiara Ferragni, parla del ses*** con Fedez? E proprio lì sotto... un dettaglio sconcertante

26 novembre 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez ancora protagonisti. L'influencer e il rapper decidono di intrattenere i fan con un siparietto via Twitch. Qui i due si scatenano, lasciandosi andare in tutti i sensi. Prima Fedez digerisce, scatenando l'ira della moglie: "Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare".

Poi il rapper fa una domanda scomoda alla Ferragni: "Il ses** migliore?", "Quello da sola", non attende a replicare lei. Ma se l'influencer sulla vita privata dimostra di non avere segreti, lo stesso non si può dire sulle sue foto. In queste ore molti fan hanno criticato la Ferragni, per un presunto scatto ritoccato.

Nell'immagine di lei a Londra si vedono gli alluci dei piedi estremamente allungati. Un dettaglio - per gli utenti del web - che fa pensare la foto sia stata oggetto di un fotoritocco venuto male. Ma la Ferragni non è l'unica vip a incappare nell'errore. Prima di lei a sollevare la polemica è stata Belen Rodriguez. La modella argentina ha pubblicato uno scatto completamente nuda in bagno. Peccato però che non sia passata inosservata la dimensione delle dita... le sue però della mano.

