Alessia Marcuzzi, "il posto più strano dove ho fatto se***": la confessione che sconvolge. E sul "sadomaso"...

Alessia Marcuzzi è incontenibile. L'ex conduttrice di Mediaset ha risposto a una domanda scomodissima rivolta da un follower su Instragram. Qui l'utente chiede: "Posto più strano dove hai fatto l’amore?". Immediata la replica, arrivata attraverso un'icona, quella di un aereo che disegna con il suo fumo un bel cuoricino. Ma non è tutto. Un altro ammiratore chiede alla Marcuzzi di mostrare "dove tieni tutti i tuoi meravigliosi collant". Alessia a quel punto apre i cassetti e dice:"Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho fatto vedere i vibratori ed è successo un disastro… Ora i collant".

E ancora: "Ora magari la vedi come una cosa sadomaso, ma io li uso come fascia per i capelli… questo giochetto preferito", dice a quel punto mentre si posiziona le calze in testa davanti allo specchio. La Marcuzzi ha poi un altro segreto per tenersi i fidanzati: farli ingelosire. "Se tu lo fai ingelosire, mette i like solo a te e non si fila più le altre".

Poi è la volta dell'intimo, che la Marcuzzi mostra indossando un paio di slip rossi in pizzo. L'ultima confessione è quella sulla vita di coppia. L'ex conduttrice infatti è sposata con il marito Paolo Calabresi Marconi: "Esiste solo lui", spiega mentre riprende il suo appartamento decorato per Natale, "È stato Paolo a mettere le lucine. Il merito è suo".

