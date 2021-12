Elisabetta Canalis nuda di fatto, reggiseno trasparente e mini-slip: incendiario regalo di Natale

19 dicembre 2021 a

Un incendiario regalo di Natale di Elisabetta Canalis e per tutti i suoi fan. Certo, a Natale manca ancora qualche giorno, ma la showgirl ha deciso di mostrarsi così come la potete vedere nella fotografia qui in calce.

Elisabetta Canalis, un Natale da censura: slip e reggiseno, le foto (intime) senza precedenti | Guarda

Trattasi di scatto pubblicitario per un noto marchio di biancheria intima. Ed eccola, la meravigliosa showgirl sarda, sdraiata su un divano. A coprirla ci sono soltanto un reggiseno dalle pericolosissime trasparenze e un paio di mini-slip. Che dire, una Elisabetta Canalis semplicemente da urlo...

