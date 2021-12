Charlene di Monaco, "il principe Alberto non c'era": assenza inspiegabile, altre voci drammatiche sulla Wittstock

19 dicembre 2021 a

Il principato di Monaco è scosso da voci, indiscrezioni, gossip anche piuttosto drammatici. E non solo su Charlene di Monaco, la principessa triste e ricoverata in un luogo segreto dopo aver trascorso lunghi mesi lontano da casa (e sulle vere ragioni del ricovero il mistero è fitto, le teorie vanno dall'esaurimento nervoso al volto sfigurato dalla chirurgia plastica).

Già, perché ora piovono indiscrezioni spiazzanti anche sul marito di Charlene, il principe Alberto. Che succede? Succede che alla tradizionale accensione dell'albero di Natale del principato, oltre a mamma, era assente anche papà: i due gemellini di una coppia sempre più lontana, Jacques e Gabriella di sette anni, erano completamente soli. Una circostanza che è sfuggita a pochi. Perché non c'era nemmeno Alberto?

Al loro fianco, infatti, la zia Stéphanie e i suoi figli Camille Gottlieb e Louis Ducruet. Charlene era assente per gli ovvi e misteriosi motivi di cui vi abbiamo dato conto in premessa, meno chiare le ragioni del passo indietro di Alberto. La versione filtrata da Palazzo Grimaldi è che fosse impegnato in altri eventi ufficiali, eppure è difficile immaginare qualcosa di "più ufficiale" dell'accensione dell'albero di Natale. E insomma, la circostanza contribuisce ad alimentare dubbi e sospetti: che cosa sta succedendo, davvero, a Monaco? Come sta Charlene? Dov'era Alberto?

