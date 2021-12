Justine Mattera, autoreggenti e intimo trasparente: al cenone così, si vede tutto. Foto oltre la censura

24 dicembre 2021 a

Botti natalizi per Justine Mattera, che torna a provocare in pompa magna su Instagram. E a tirare in ballo il Natale è proprio lei, scrivendo a corredo di una foto: "You make it feel like Christmas", insomma "lo fai sembrare Natale". Il riferimento è al fotografo autore dello scatto e al brand di lingerie che sponsorizza.

Bene, ecco il look "natalizio" di Justine Mattera: autoreggenti nere, un body in pizzo trasparente e altrettanto nero, infine un pellicciotto a coprirle le spalle. Incendiaria e provocante, seduta a un tavolino mentre sfiora un bicchiere di vino rosso. Insomma, provate a immaginare se Justine Mattera si presentasse così al vostro cenone...

