Fedez, incidente sulla neve: "Sangue ovunque, fa malissimo", le foto sconvolgenti

Picco imprevisto per Fedez. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha avuto un incidente in montagna. A raccontarlo lui stesso in una storia Instagram, dove si vede il mento insanguinante: "Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia". Con lui l'influencer che si impressione per la ferita vistosa, chiedendogli se si sia disinfettato. Proprio Fedez giorni fa aveva cercato di sviare la voglia della Ferragni di andare a sciare, dopo che le loro vacanze natalizie sono state cancellate a causa del Covid.

"Finalmente sono libero di stare a casa sul divano", diceva Fedez una volta tornato negativo. La moglie è però riuscita a convincerlo, ma per il cantante il weekend non è stato dei migliori. Fedez stava infatti percorrendo un tragitto in discesa sulla neve, ma la slitta si è capovolta e lui si è schiantato contro un albero, graffiandosi il mento, fino a farlo sanguinare.

"Mi fa malissimo, ho detto una bugia", ha replicato dopo che aveva dichiarato di voler fare il macho. Insomma, per la coppia più social di tutte le ultime vacanze di Natale sono state quasi da dimenticare. Prima il virus che li ha infettati, poi l'incidente, anche se piccolo.

