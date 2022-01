Chiara Ferragni, disastro ad alto tasso erotico: occhio al perizoma. Proprio lì sotto... roba proibita

07 gennaio 2022 a

Chiara Ferragni e Fedez si sono liberati del coronavirus. Dopo essere risultati positivi, la coppia ha finalmente ricevuto la bella notizia: tampone negativo. E per festeggiare l'influencer non può che pubblicare alcuni scatti alquanto spinti. Si tratta di foto su Instagram in cui la moglie del rapper si mostra con un body a perizoma che esce dai pantaloni. Si tratta di un modello low cost di Asos, con impunture bianche a contrasto, in vendita sul sito a 43,99 euro.

Insieme all'immagine, ecco la domanda rivolta ai suoi ammiratori: "Qual è l'ultima cosa che ti ha messo i brividi?". Tanti i commenti, molti dei quali ironici. Si va dal "tampone negativo prima delle feste", fino a "queste tue foto". Insomma, per la Ferragni è sempre una pioggia di repliche.

Poco prima a dare l'annuncio di essere tornato in salute era stato Fedez. "Ragazzi è ufficiale, sono negativo. Finalmente libero di scorrazzare, di correre, di librarmi. Libero, di stare sul divano a casa senza Covid". Un post che aveva visto la replica della moglie: "Non sei più libero di puzzare ora però, devi lavarti". Il solito botta e risposta social con cui la coppia tiene sempre aggiornati i fan.

