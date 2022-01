Damiano dei Maneskin in crisi con Giorgia Soleri? "Con lei...": indiscrezioni esplosive

12 gennaio 2022 a

a

a

Aria di tempesta tra Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri? Ne parla Ivan Rota, che su Dagospia scrive: "Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra di loro". Il motivo? "Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…".

"Errore enorme, ero un ignorante". Giorgia Soleri, le frasi razziste della fidanzata di Damiano: esplode un caso clamoroso

La giovane, in realtà, è stata al centro di una forte polemica di recente a causa di alcuni post giudicati razzisti e risalenti a sei anni fa. A tal proposito, la Soleri ha scritto: "Ieri su Twitter sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, sono passati 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza". La fidanzata del frontman dei Maneskin si è detta dispiaciuta e poi ha aggiunto: "Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte. Mi prendo la responsabilità di ciò che ho detto e fatto, non voglio nascondermi".

"Che fine deve fare dopo questa roba". Damiano dei Maneskin esplicito e brutale: l'uomo a cui augura il peggio | Guarda

"Ho fatto un errore enorme mi vergogno e voglio scusarmi con coloro che ho ferito per i miei errori da persona giovane, ignorante e privilegiata", ha continuato la Soleri. Che infine ha spiegato di essere cambiata molto: "Non sono più la persona che ha scritto quelle cose".

"Gianni Morandi, ti devi ritirare". Lo incrocerà a Sanremo, ma prima lo demolisce: un grosso guaio per Amadeus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.