Elisabetta Canalis in studio ci va così: incontenibile... Lo scatto in intimo da bollino rosso

Elisabetta Canalis allieta da sempre i suoi follower con una serie di scatti in cui mostra il suo fisico tonico e le sue forme incredibili. E ora la ex velina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è in una specie di studio, seduta su una poltroncina da ufficio e con indosso solo un reggipetto nero che mette in risalto il suo seno e un paio di semplici pantaloni bianchi.

La Canalis è seduta lì, con i capelli sciolti e gli occhi truccati, ha lo sguardo ammiccante e sensuale, quello di una donna che non solo è ma si sente bellissima. "Monday is: my favorite black bra and cream white pants" (Lunedì è: il mio reggiseno nero e i pantaloni color crema preferiti).

Inutile dire che questa immagine della ex velina ha collezionato migliaia di cuoricini e centinaia di commenti con tantissimi complimenti.

