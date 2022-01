Belen Rodriguez, l'indiscrezione più piccante: "Antonino 5 minuti. De Martino invece..."

19 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini. Dopo il matrimonio, la riappacificazione, il nuovo addio, il ritorno di fiamma e la nuova separazione, i due si sarebbero riavvicinati. A confermarlo alcune foto della modella argentina e del presentatore campano in aeroporto al ritorno dalla vacanza di lei, ma anche alcune indiscrezioni di Chi. Il settimanale rivela che a differenza di Antonino Spinalbese, che si intrattiene giusto pochi minuti nell'appartamento della Rodriguez ogni volta che va a prendere la piccola Luna Marì, De Martino si soffermerebbe molto di più.

Gli scatti mostrano Antonino mentre citofona alla porta di Belen: 5 minuti dopo sta già risalendo in macchina per andarsene. "Il contrario - si legge - di quello che ha invece fatto Stefano De Martino: lui in casa Rodriguez è salito ed è rimasto a lungo. Sono restati soli più di un’ora e mezza in quell’appartamento che è stato il loro, a parlare tranquillamente come ai vecchi tempi, mentre Santiago era a scuola e prima che arrivasse Luna Marì".

Non solo, perché un lungo sfogo di Belen su Instragram solleva qualche sospetto. "Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche quel sogno che avevamo accantonato chissà per quale buono e valido motivo". Che si tratti del matrimonio finito con De Martino? Chissà.

